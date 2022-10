Webfleet présente le Pro M, un terminal de conduite compact pour les conducteurs

Ce « Driver Terminal », destiné aux flottes professionnelles, est doté de technologies avancées permettant aux conducteurs et gestionnaires de flotte d'accroître l'efficacité et la productivité de leur travail.

Livré avec Work App, TomTom GO Fleet et Vehicle Check préinstallés, le Pro M embarque également la plateforme de gestion des missions Webfleet pour offrir aux conducteurs une solution de bout en bout, en particulier pour les flottes impliquées dans des activités de livraison, maintenance, installation et réparation. Le terminal est complété par une série de fonctionnalités tel qu'OptiDrive 360, qui donne aux conducteurs les moyens d'améliorer leurs performances de conduite, l'enregistrement automatique du temps de travail et du kilométrage. « Idéal pour les tableaux de bord des utilitaires et des véhicules de petite taille, le Pro M est un terminal robuste et évolutif qui prend en charge Android 11 ainsi que les futures mises à jour jusqu'à Android 14 », précise Webfleet. Disponible fin octobre, le Pro M est un ordinateur de poche qui prend la forme d'un smartphone.