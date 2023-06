Webfleet s’attaque à la gestion des remorques

Webfleet ajoute une fonctionnalité à son logiciel de gestion de flotte. Un nouveau module dédié à la gestion des remorques fait son apparition. Il vise à optimiser l'utilisation, à réduire les coûts, à accroître l'efficacité opérationnelle et à renforcer la sécurité.

Webfleet, solution de gestion de flotte qui appartient au groupe Bridgestone, étoffe son offre avec la solution Webfleet Remorques dédiée, comme son nom l’indique, à la gestion des remorques. Elle vise les entreprises de transport et de logistique disposant de flottes de remorques opérant sur de longues distances.

Webfleet Remorques est un outil de contrôle et de reporting proactif entièrement intégré au sein de la plateforme télématique Webfleet. Il se connecte à tous les principaux systèmes de freinage électronique (EBS). En contrôlant l'état de la remorque via la connectivité EBS, la solution contribue à améliorer la sécurité.

Grâce à la visibilité en temps réel des données de chargement, elle aide également les gestionnaires de flotte à faciliter le respect du poids maximal autorisé pour la cargaison et à réduire le risque de renversement dû à une éventuelle surcharge. Les opérateurs peuvent de même améliorer l'utilisation des remorques et limiter les trajets à vide.

Webfleet Remorques réduit également le risque de pannes et de perturbations des plannings en détectant rapidement les problèmes liés aux pneus. Les remorques équipées d'un système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) permettent l’envoi de notifications pour indiquer une pression ou une température anormale des gommes.

Cette solution offre un suivi des données en temps réel et permet la consultation de l’historique des données. La collecte d'informations sur la pression des pneus peut contribuer à prolonger leur durée de vie, à optimiser la consommation de carburant et à limiter les émissions de CO2.

En signalant les dysfonctionnements de la remorque et les tâches de maintenance à effectuer, cette nouvelle solution aide les entreprises à réaliser des économies grâce à la réduction des temps d’immobilisation, tout en prolongeant la durée de vie du véhicule grâce à une maintenance proactive.

« Les remorques sont la colonne vertébrale du transport de marchandises longue distance, mais la gestion d'une flotte de remorques peut s'avérer difficile. En fournissant une solution unique pour tous les véhicules et remorques d'une flotte de transport, avec des données en temps réel et des informations exploitables, nous aidons ces entreprises à maximiser les performances des remorques, à réduire les coûts et à améliorer la sécurité » explique Taco van der Leij, vice-président de Webfleet Europe chez Bridgestone Mobility Solutions.

Il y a quelques semaines, Webfleet annonçait la mise en fonction du module « Chaîne du Froid » conçu pour accompagner les flottes de transport sous température dirigée à garantir le respect de la chaîne de froid.