Webfleet Solutions a l'électrification des flottes en ligne de mire

Le télématicien a clôturé un exercice 2021 plus que positif. En plus de proposer de nouveaux produits télématiques innovants, Webfleet Solutions a également doublé sa base de clients possédant des véhicules électriques et déployé pour eux des solutions durables.

L'année 2021 a été particulièrement riche pour le spécialiste de la télématique dédiée aux responsables de parcs qui compte plus de 50 000 clients à travers plus d'une centaine de pays. Pour preuve : ses nombreuses collaborations, notamment avec BMW et Mercedes-Benz Connectivity Services. Les deux constructeurs de renom ont en effet rejoint le programme OEM.connect de Webfleet Solutions qui permet aux fabricants d'équipement d'origine (OEM) de fournir des données télématiques détaillées en utilisant simplement le numéro d'identification du véhicule.

Épauler la digitalisation des flottes

Afin d’accompagner le besoin de numérisation de la gestion de véhicules d’entreprise accentué par la crise sanitaire – une étude Webfleet Solutions a récemment démontré que 74 % des flottes professionnelles en Europe ont adopté davantage de solutions numériques depuis le début de la pandémie – le télématicien a aussi lancé une gamme de nouveaux produits en partenariats avec des acteurs du secteur de la mobilité. Webfleet Vidéo, outil télématique vidéo qui associe séquences d'événements d'une caméra embarquée dotée de l'intelligence artificielle et données de conduite, développée avec Lytx en est un bon exemple. Pensé conjointement avec Bridgestone, le système vérifiant en temps réel la pression et la température des pneus Webfleet TPMS est aussi une probante illustration. Tout comme le partenariat avec Project44 qui a permis de renforcer le positionnement de Webfleet Solutions sur le marché des transporteurs connectés.

L’électromobilité au cœur des priorités

Alors que le développement durable de Webfleet Solutions a été salué et reconnu par Frost & Sullivan en novembre dernier, la société de conseil décernant même au télématicien le titre de « Entreprise Européenne de Télématique pour Véhicules de l'Année 2021 », l'accent mis sur les solutions orientées vers ce segment électrifié se poursuivra en 2022. C’est en tout cas ce que confirme Taco Van der Leij, vice-président de Webfleet Solutions Europe, pour qui « 2022 sera un point de basculement pour l'adoption des véhicules électriques, avec un choix plus vaste de modèles de véhicules, une infrastructure de recharge améliorée et des réglementations gouvernementales plus strictes. »

Par conséquent, « l'adoption de solutions logicielles pour VE deviendra de plus en plus importante […] pour effectuer la transition électrique, développer des stratégies de recharge de flotte et optimiser les opérations des véhicules électriques », ajoute-t-il. Engagé à réduire sa propre empreinte carbone en s’associant avec l'ONG mondiale JustDiggit, aux côtés de laquelle elle soutient des projets de reforestation en Afrique, Webfleet Solutions illustre également son intérêt pour la mobilité « propre » en permettant à ses clients, via la plateforme Green Your Fleet, de rejoindre ce programme de reverdissement et ainsi de compenser les émissions de leur flotte.