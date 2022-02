Webfleet Solutions et TomTom lancent une nouvelle application mobile intégrée

Webfleet Solutions et TomTom ont combiné leur expertise pour créer une application unique répondant à la conformité des itinéraires, au respect des délais de livraison et aux problématiques de sécurité. Webfleet Work App intègre un large éventail de fonctionnalités de gestion de la main-d'œuvre sans nécessité de matériel supplémentaire. Elle comprend la localisation des véhicules, l'enregistrement des temps de travail, l’identification des conducteurs, la gestion des missions et des plannings, et permet également une communication bidirectionnelle avec le back-office. Pour la cartographie, l'application TomTom Go Fleet est parfaitement intégrée. Bénéficiant d'une navigation en fonction du type de véhicule et du type de cargaison pour les poids-lourds, les conducteurs peuvent ainsi démarrer leur itinéraire vers la destination de leur choix depuis Webfleet Work App, et les gestionnaires de flotte bénéficient d'une visibilité en temps réel sur les heures d’arrivée estimées.

« Webfleet Work App est la solution idéale pour les entreprises et les conducteurs qui souhaitent profiter de leurs appareils mobiles existants pour gérer efficacement les tâches quotidiennes, explique Paul Verheijen, vice president product management chez Bridgestone Mobility Solutions. La configuration et l'intégration sont rapides et faciles à réaliser, avec une interface utilisateur intuitive, ce qui en fait une combinaison parfaite avec l'application TomTom Go Fleet. Ensemble, nous pouvons offrir encore plus de valeur à nos clients en leur fournissant une solution intégrée. » « Simplifier la technologie de localisation et aider à résoudre les problèmes des conducteurs ont toujours été au cœur des priorités de TomTom, ajoute Mike Schoofs, vice president product management chez TomTom Enterprise. Cette collaboration permet aux deux entreprises d'intégrer ce qu'elles font le mieux dans une seule solution dédiée aux conducteurs professionnels. »

Webfleet Work App est disponible pour tous les clients Webfleet Solutions disposant d'un dispositif de suivi Link (740/710/530/510/410). L'option de suivi mobile - sans aucune installation matérielle nécessaire - sera disponible dans les mois à venir.