Weinmann invite les carrossiers à connecter la cabine de peinture

Alors que le digital est présent depuis de nombreuses années en front office des structures de réparation carrosserie à travers le DMS connecté à l’outil de réception active en passant par la gestion des apporteurs d’affaires ou la facturation dématérialisée, force est de constater que les équipements de réparation lorsqu’ils sont connectés ne transmettent que peu de data et bien loin du reste de l’essentielle de la digitalisation du parcours client.

Soucieux de mieux accompagner les professionnels du secteur sur ce terrain, Weinmann Technologies leur propose de connecter l’ensemble des équipements de son catalogue et plus particulièrement les cabines de peinture au réseau digital du garage. Le choix de la cabine de peinture s’imposant par le goulot d’étranglement qu’elle représente dans la productivité de l’atelier et qui doit, pour cette raison majeure, être suivi de près en termes de gestion de son occupation.

Les cabines de peinture connectées de Weinmann Technologies sont aujourd’hui capables de restituer des indicateurs de performance inédits en carrosserie et de décomposer chaque réparation précisement : temps d’attente, ponçage, pistolage, séchage… De même, les coûts de consommation de gaz et d’électricité sont disponibles par réparation ou par période. Ainsi équipées, ces cabines « intelligentes » deviennent des outils incontournables pour toute démarche d’amélioration continue des pratiques et process d’un atelier de carrosserie. De plus, la base de données centralisée de la marque permet ainsi de comparer ses propres indicateurs avec les moyennes du marché de tous les équipements similaires, et au chef d'entreprise d’analyser ainsi sa propre performance d’exploitation.