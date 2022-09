WeNow va sensibiliser et former à l'éco-conduite près de 30 000 salariés

Spécialiste de l'éco-mobilité, la greentech WeNow a signé de nombreux contrats avec de grandes entreprises pour sensibiliser et former à l'éco-conduite leurs collaborateurs. Des actions qui visent à réduire la consommation de carburant et les émissions de CO2 et donc d'améliorer le bilan carbone des sociétés.

Longtemps jugée ringarde – et sous-estimée par les entreprises – l'éco-conduite peut être l'une des clés pour réduire les consommations de carburant et les émissions de dioxyde de carbone (CO2) des flottes d'entreprise. Depuis presque une dizaine d'années maintenant, WeNow propose de former les conducteurs grâce à une solution digitale dépourvue de boîtiers à installer des dans les véhicules des collaborateurs. En effet, l'entreprise est directement connectée aux plateformes des constructeurs pour recueillir des informations sur le style de conduite des conducteurs. Ses actions prennent la forme d'un coaching digital et personnalisé.

Toujours plus d'entreprises clientes

En cette période de rentrée et de reprises des activités professionnelles, la greentech annonce le déploiement de ses solutions auprès de grandes entreprises comme Bouygues Solutions, Safege (une filiale du groupe Suez), le groupe Dubreuil, CNP Assurances, la Française des Jeux ou encore Doctolib. Avec ces signatures et celles déjà effective, WeNow va donc aider près de 30 000 conducteurs français à réduire leur empreinte carbone au volant.

« Nous sommes heureux de constater que les entreprises sont de plus en plus nombreuses à décider de former leurs conducteurs et à s'intéresser au changement de comportement qui est, selon nous, clé pour s'adapter et évoluer vers des modes de vie plus sobres en énergie », se félicitent Valérie Mas et Fabien Carimalo, les fondateurs de l'entreprise.