WeProov dévoile une nouvelle fonctionnalité guidée par l’IA

Qu’il s’agisse de WeProov Partner, WeProov Claim ou WeProov Fleet, le spécialiste de l’inspection automobile WeProov a développé, depuis 2015, nombre de solutions permettant une prise de photos de véhicule améliorées par l’IA. Capable de détecter, d’identifier et de chiffrer les dommages occasionnés sur la carrosserie, la finesse de l’analyse était toutefois soumise à la netteté de la photographie émise. Une condition qu’annihile désormais la nouvelle fonctionnalité élaborée par WeProov.

Un contrôle qualité du cliché

Accompagnant les utilisateurs lors du photo-scan de leur voiture, l’intelligence artificielle poussée que déploie ce nouvel outil assure la détection de trois types d’anomalies rendant les clichés inexploitables ou peu lisibles, à savoir une luminosité trop forte ou trop faible, le flou gaussien ou le flou mouvement et la présence ou non d’un véhicule dans l’objectif. Ainsi, assisté par l’IA, l’utilisateur obtient ensuite une validation instantanée des prises de vue à transmettre aux assureurs/gestionnaires de parcs concernés. L’opération de vérification du véhicule se fait alors plus rapidement par le biais d'un rapport d’état généré avec clarté. Preuves visuelles à l’appui !

Pour mettre au point ce perfectionnement, WeProov précise avoir « entraîné son IA pendant 24 mois sur plus de 1 million de véhicules, soit 5 000 inspections par jour, et plus de 48 millions de clichés, pour atteindre un taux de fiabilité de 95 %. » WeProov illustre de ce fait sa volonté constante d’innover et d’apporter la solution la plus à la pointe technologiquement pour ses clients pros. Une ambition qui fait écho aux besoins actuels des gestionnaires de flotte, recherchant à la fois la performance opérationnelle comme le gain de temps et d’argent. Ce n’est donc pas pour rien que WeProov a mérité son titre de Service de l'année aux Trophées de L'Automobile & L'Entreprise, remporté l'an dernier.