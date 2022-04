WeProov enregistre un record de voitures inspectées

Le spécialiste de l’inspection automobile a comptabilisé plus d’un million de véhicules passés sous son contrôle en 2021. Un chiffre record qui équivaut à 50 000 dossiers sinistre constitués et un rapport généré toutes les 3 secondes.

Depuis 2015, WeProov développe des solutions à destination des gestionnaires de parcs notamment, afin de les aider dans la remise en état carrosserie de leurs véhicules. Par une prise de photos et une analyse IA des dégâts, la start-up tricolore émet ainsi un devis complet du coût des réparations à envisager, optimisant le TCO d’une flotte et facilitant notamment l’entretien des voitures en vue de leur restitution. Portée par ses trois offres (WeProov Partner, WeProov Claim et WeProov Fleet), la société spécialiste de l’inspection automobile a ainsi affiché une belle croissance en 2021. En témoignent ses résultats chiffrés.

Un écosystème en expansion

En hausse de 55 % par rapport à 2020, WeProov a en effet enregistré plus d’un million de véhicules inspectés l’an dernier, ce qui représente quelque 2 millions de rapports réalisés au total, soit environ un toutes les 3 secondes ! Depuis son lancement, ce sont même 10 millions de rapports qui ont été générés sur plus de 4,2 millions véhicules différents. De plus, le portefeuille clients de WeProov ne cesse de s’étoffer, puisque ce sont désormais à peu près 500 entreprises qui font confiance à ses outils, parmi lesquels WeProov Fleet. Ce dernier aurait d'ailleurs permis à sa trentaine d’entreprises utilisatrices d’économiser 5 millions d’euros, « soit 330 euros en moyenne par véhicule sur la plateforme », assure WeProov.

Outre une popularité grandissante auprès des acteurs du monde de la flotte, WeProov gagne en ampleur grâce à un maillage de nouveaux partenaires. En 2021, la jeune pousse a ainsi signé plusieurs contrats avec des groupes tels que Suravenir Assurance, le Syndicat national des sociétés d’assistance (SNSA) ou le Groupe France Courtage. Couronné du prix le « Prix Innovation Sécurité routière » 2021 – et d’un Trophée décerné par L’Automobile & L’Entreprise –, WeProov a su convaincre avec des produits digitalisés et mobiles à l’envergure internationale puisque disponibles en 13 langues et entièrement personnalisables via une connectivité à tout type de système (API, SDK).