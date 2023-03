WeProov enregistre une année record

Depuis 2015, WeProov développe des solutions d'inspection secondées par l'intelligence artificielle à destination des professionnels de l'automobile et de l'assurance. C'est ainsi qu'en 2020, la start-up a créé WeProov Fleet. Pour mémoire, cette solution, dédiée aux gestionnaires de flotte, permet de digitaliser et de simplifier la gestion des dommages et des sinistres pour les véhicules d'entreprises, en calculant les coûts de carrosserie et les frais de remise en état. Les gestionnaires de plus de 100 véhicules bénéficient d’un suivi automatisé de leur parc automobile, d’un module qui notifie et chiffre les dommages des véhicules en quelques heures et une externalisation des réparations, pour simplifier la gestion et réduire le temps d’immobilisation des véhicules. WeProov Fleet a enregistré une hausse record de son activité en 2022, notamment grâce à l'économie d'argent et de temps qu'elle permet.

Sur l’année, plus de 34 500 rapports ont été générés et plus de 30 000 véhicules en parc ont été inspectés avec WeProov Fleet. Une activité en forte hausse par rapport 2021, qui comptait 21 000 rapports et véhicules inspectés. En parallèle, la solution a séduit de plus en plus d'utilisateurs. Elle a ainsi été déployée auprès de nouveaux partenaires stratégiques comme Randstad, ASK Group, PharmaField et Pilauka. À ce jour, plus d’une cinquantaine d’entreprises utilisent WeProov Fleet et représente près de 35 % de l’activité de la jeune entreprise, une part qui devrait continuer à croître dans les prochains mois.