Wessels+Müller arrive en Italie

Le journal italien Inforicambi a dernièrement fait état de l’arrivée en Italie du distributeur allemand Wessels+Müller sous l’entité WM Autoricambi. Le distributeur, qui a implanté son siège à Milan, serait sur le point d’ouvrir un centre de distribution à Bolzano, à 280 km au nord-est. L’ouverture officielle devrait avoir lieu d'ici à la fin de l'été.

Pour rappel, Wessels+Müller est le principal distributeur de pièces en Allemagne et le sixième acteur en Europe. L’entreprise a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 1,7 milliard d'euros, stocke plus de 250 000 références sur 230 sites en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, aux Pays-Bas et aux États-Unis. L’Italie s’ajoute donc à la liste.

Le grossiste développe ses propres marques : les pièces avec Repstar, l’outillage avec Monochrome et Masteroil pour les huiles. Il pilote aussi l’enseigne de garage AutoPro.

Rappelons aussi que Wessels+Müller est l'un des membres fondateurs du groupement international Golbal One en 2016.