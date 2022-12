Wheelly part à la conquête des ateliers indépendants

L’application s’adresse d'une part aux particuliers et aux flottes en leur apportant un service entièrement gratuit de collecte et de restitution de leur véhicule lors d’un entretien ou d'une réparation a réaliser en atelier. Wheely sélectionne pour eux le garage partenaire le plus proche, puis envoie un voiturier acheminer le véhicule, qu’il soit au domicile ou sur le lieu de travail, sur une distance maximale de 10km entre le lieu de la prise en charge et l’atelier. En plus de la réservation en ligne, l’application permet également aux automobilistes de payer en ligne. Wheely se charge aussi de la vérification de l’entretien ou des réparations effectuées, du nettoyage du véhicule (assuré par un partenaire). Et d’autre part, Wheelly s’adresse aux professionnels et noue des partenariats avec des ateliers, sélectionnés par l’équipe pour leur expertise et selon un cahier des charges établi sur 25 critères, dont l’expérience, la disponibilité et le taux de satisfaction client. La startup strasbourgeoise leur garantit gain de temps et augmentation de leur chiffre d’affaires. La startup leur met à disposition des outils pour gérer leur atelier, notamment dans la gestion de planning et de livraison de pièces.

L’application est également dotée d’un service de notification, d’un onglet facture. Une interface dédiée au jockey est également disponible dans l’appli, dans laquelle le voiturier, salarié ou indépendant gère ses rendez-vous, sa zone géographique et ses disponibilités.

S’implanter dans les principales agglomérations

Le service peut sembler proche de celui de Fixter, qui est arrivé en force cette année avec le soutien de Renault, mais Michel Mengue précise qu’il s’adresse aux garagistes indépendants qui n’ont pas toujours accès à un haut niveau de service. Étant gratuit pour les automobilistes, le modèle économique de Wheelly repose sur une rémunération auprès des garages partenaires en temps qu’apporteur d’affaires sous la forme d’une commission de l’ordre de 25%.

Nouveau venu, Wheelly est soutenu par l’incubateur BFT, BPI French Tech et la Région Alsace et devrait annoncer une première levée de fonds au cours du premier semestre 2023. Cette levée de fonds permettra à Michel Mengue de proposer son service à de nouvelles à de nouvelles villes comme Paris et Lyon.