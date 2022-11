WorldSkills 2022 : démonstration de compétences en peinture automobile et de pratiques durables

Initialement prévu à Shanghaï, l'événement s'est finalement déroulé du 18 au 22 octobre au College 360, le plus grand établissement d'enseignement général et professionnel de Silkeborg, au Danemark. Treize des meilleurs peintres du monde s’y sont affrontés pendant quatre jours intensifs, chacun devant accomplir des tâches spécifiques réparties en 8 modules.

« Glasurit, en tant que partenaire industriel mondial officiel de WorldSkills, est fier de participer à nouveau à l'édition spéciale de la compétition WorldSkills au Danemark, où nous soutenons de tout coeur les jeunes talents passionnés pour qu'ils réalisent leurs ambitions professionnelles », a déclaré Roar Solberg, vice-président de BASF Automotive Refinish Coatings Solutions Europe Moyen-Orient, et Afrique. « Nos programmes de formation garantissent que les jeunes peintres peuvent fournir des résultats exceptionnels de la manière la plus durable possible. L'industrie s'efforce de réduire les émissions, de protéger l'environnement, d'utiliser moins de ressources et de gérer les déchets. »

« Nous avons pu constater à quel point ces jeunes peintres étaient attentifs et compétents, surtout si l'on considère la qualité exceptionnelle qu'ils ont produite tout en trouvant des moyens d'économiser les matériaux, l'eau et l'énergie dans le processus de peinture. Chez Glasurit, nous appelons cela l'éco-efficacité », conclut M. Solberg.

Pour cette édition 2022 des WorldSkills, le palmarès dans les différentes catégories s’établie ainsi :

Champions des compétences en peinture automobile :

- Victor Berthelier pour la France et Jongyun Kim pour la Corée - ex aequo - Médailles d'or

- Craig Kennedy pour le Royaume-Uni - Médaille de bronze

Médailles d'excellence pour récompenser des résultats exceptionnels dans des tâches individuelles :

- Johannes Brandl (Allemagne)

- Dorien Lozeau (Canada)

- Isabella Turrise (Australie)

Prix des pratiques durables :

- Dorien Lozeau (Canada) - Première place

- Craig Kennedy (Royaume-Uni) - Deuxième place

- Hazza Almansouri (Émirats Arabes Unis) - Troisième place