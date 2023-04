Würth connecte le lavage

Pour permettre aux garages de mesurer ce que leur coûte le lavage extérieur des véhicules qui leur sont confiés, Würth lance l’Orsy e-wash, un dispositif connecté de mesure précise et en temps réel des produits consommables de l’activité lavage.

Le lavage connecté Orsy e-wash de Würth est un boîtier connecté au système de pulvérisation ou bien au portique de lavage qui mesure, en temps réel, la consommation de tous les produits qui lui sont reliés (shampoing, auto-séchant…) lors du lavage d’un véhicule. À une périodicité déterminée, le responsable du site reçoit, par e-mail, un rapport détaillé lui permettant de chiffrer précisément le coût du poste lavage. Dans le cas d’un groupe automobile, le responsable du groupe reçoit les rapports de tous ses sites équipés du système et peut ainsi réaliser des comparatifs multisites.

Le dosage des produits étant déterminé au préalable, une alerte est générée lorsque la dilution est modifiée : un moyen fiable d’optimiser la consommation de produits. Le dispositif permet également de générer une alerte lorsqu’un fût de produit arrive à un seuil critique. Un seuil d’alerte est déterminé au départ avec le client : 10, 25 ou 50 % de remplissage. Lorsque celui-ci est atteint le système déclenche une nouvelle commande permettant d’éviter toute rupture de stock et à l'inverse de surstock.

Par la mesure précise qu’il autorise, Orsy e-wash permet de quantifier et maîtriser la consommation d’eau ainsi que les rejets dans les eaux usées. Il réduit les risques d’accidents des salariés en maîtrisant les dilutions et en automatisant l’application des produits. Enfin, il compile l’ensemble des informations pour présenter, au besoin, un rapport complet à la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (Drire).