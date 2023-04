Wurth veut simplifier la prise de commande

Conscient que le processus de prise de commande peut-être fastidieux et aussi mobiliser des ressources humaines et financières, Würth France présente le Barcode Scanner Direct (BSD). Outil simple et performant, le BSD est un scanner de commande directe qui permet d’enregistrer les consommations pour passer des commandes de réapprovisionnement automatiques et planifiables dans la semaine. Les stocks sont ainsi gérés en flux tendu, sans surplus, ni rupture, avec l’assurance d’une livraison correspondant en tout point aux attentes du client.

Lorsque le client a consommé un produit, il scanne son code-barre avec le BSD afin que cette consommation soit bien enregistrée. Une commande de réapprovisionnement est alors passée automatiquement et selon des critères définis avec le/la conseiller(ère) Würth pour être livrée dans les meilleurs délais.

Ce nouveau système de prise de commande permet de gagner du temps et donc de réduire les coûts qui y sont liés. Il apporte plus de sérénité en évitant les ruptures et les surstocks. Les produits sont toujours livrés en 24 à 72h après la validation de la commande automatique. Le BSD s’installe (réseau 3G/4G dédié) et s’utilise très facilement en scannant directement les codes-barres des produits consommés. Il est également possible de restreindre l’utilisation à certains collaborateurs et de classer les consommations par centres de coûts. Le scanner a été conçu pour résister à l’environnement de travail industriel, il est donc parfaitement adapté à la poussière, aux projections d’eau…Enfin, il s’utilise en synergie avec le système de gestion des stocks Orsy.