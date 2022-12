Wylly digitalise la vente aux enchères de véhicules d'occasion

Startup fondée en juin par Cyril Hersch et Thibault Raynaut, Wylly arrive sur le marché de l'occasion et plus particulièrement la vente aux enchères.

Nouveau venu, Wylly propose une solution qui offre un parcours 100% digital sur l'ensemble des étapes de vente de véhicules particuliers aux enchères auprès de professionnels. L'interface Wylly permet aux particuliers de réaliser une auto-inspection de la voiture grâce l'intelligence artificielle embarquée, et d'ajouter des documents et des factures d'entretiens en plus des photos. Avec sa plateforme d'enchères, la startup confronte l'offre et la demande, et fait jouer la concurrence entre des concessionnaires partenaires. Le vendeur reçoit ensuite la meilleure offre, et libre à lui de l'accepter ou de la décliner. Une fois l’offre acceptée par le vendeur, Wylly s'occupe de la gestion de l'acheminement du véhicule, de l’administratif et de l'intermédiation du paiement.

Côté professionnels et partenaires, Wylly garantit un gain de temps (recherche de véhicules exclusifs, enchères rapides et gestion de l’acheminement des véhicules) et a l'ambition d'atteindre ses objectifs ambitieux en termes d'approvisionnements en véhicules d’occasion.