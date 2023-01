Wylly digitalise la vente aux enchères

Start-up fondée en juin 2022 par Cyril Hersch et Thibault Raynaut, Wylly arrive sur le marché de l’occasion et plus particulièrement sur celui de la vente aux enchères.

Nouveau venu, Wylly propose une solution qui offre un parcours 100% digital sur l’ensemble des étapes de vente de véhicules particuliers aux enchères auprès de professionnels de l’automobile. Officiellement lancée en novembre 2022, la plateforme a pour objectif premier d’améliorer l’expérience client des automobilistes. L’interface Wylly permet gratuitement aux particuliers de réaliser une auto-inspection de la voiture grâce à l’intelligence artificielle embarquée, et d’ajouter des documents, ainsi que des factures d’entretien en plus des photos. Avec sa plateforme d’enchères, la start-up confronte l’offre et la demande à l’échelle nationale, et fait jouer la concurrence entre des concessionnaires partenaires. Le prix de vente est estimé en fonction de l’algorithme, mais aussi en fonction de l’offre et de la demande. Le vendeur reçoit ensuite la meilleure offre, et libre à lui de l’accepter ou de la décliner. Cyril Hersch, P-DG de Wylly, indique : « Pour beaucoup de Français, la voiture reste un outil de mobilité indispensable et bien la vendre est un enjeu financier important dans leurs budgets. Parallèlement, les concessionnaires sont les acheteurs privilégiés pour assurer la longévité, la sécurité et la pérennité du parc automobile. Notre ambition est de rapprocher un peu plus les particuliers et les concessionnaires, partout en France, pour rendre ces ventes équitables, transparentes et faciles en leur proposant une expérience 100% digitale et un écosystème sécurisé. »

Un principe gagnant/gagnant pour les particuliers comme les professionnels

Une fois l’offre acceptée par l’automobiliste, Wylly s’occupe de la gestion de l’acheminement du véhicule (enlèvement gratuit à domicile via un convoyeur prestataire), de l’administratif et de l’intermédiation du paiement dans un parcours entièrement digitalisé et sécurisé. La jeune entreprise est d’ailleurs soutenue par BNP Paribas Cardif et sa filiale Icare spécialisée dans les contrats d’extension de garantie et de maintenance automobile, en partenariat avec Rainmaking Studio qui cherche à s’étendre sur le marché européen. En parallèle, Wylly se rémunère auprès des professionnels, seulement s’ils achètent le véhicule.

Côté professionnels et partenaires, la plateforme garantit un gain de temps (recherche de véhicules exclusifs et vérifiés, enchères rapides et gestion de l’acheminement des voitures). La start-up a également l’ambition d’atteindre ses objectifs ambitieux en termes d’approvisionnement en véhicules d’occasion. À ses débuts, Wylly a commencé avec une quinzaine de concessionnaires, n’ayant que peu de véhicules à offrir. Comme le précise Cyril Hersch, « On y va doucement, on grandit de façon raisonnée afin de proposer une expérience fluide pour les deux typologies de clients. » La plateforme entre aujourd’hui en phase de communication auprès des particuliers, mais également des professionnels comme les concessionnaires, garagistes ou encore agents, etc. L’objectif est de compter 500 professionnels inscrits à son premier anniversaire, soit en novembre 2023 et d’atteindre les 1 000 transactions. Wylly a également déjà de nouveaux services en tête, que la start-up déploiera au fur et à mesure de sa consolidation, à l’instar d’un service de financement, d’assurance ou encore de garantie. Enfin, tout en indiquant être ouvert aux partenariats, Cyril Hersch se dit « presser de ce que les prochains mois ont à offrir. »