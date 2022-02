Wynn’s multiplie le traitement par 7

Le besoin d’entretenir à frais contenus son véhicule n’a jamais été autant d’actualité qu’à l’heure ou le prix des carburants ateint des sommets et que l’automobiliste doit composer avec une voiture totalisant un kilométrage avancé et un niveau d’encrassement notable. Encrassement qui non seulement provoque une surconsommation et une pollution hors norme mais peut également à termes provoquer une usure prématurée de la mécanique.

Autant de facteurs que Wynn’s a intégré pour la mise au point de son nouvel additif Diesel Power 7 conçu pour solutionner rapidement et économiquement l’ensemble des dysfonctionnements responsables d’une mécanique « essouflée ». La dernière formule du spécialiste des additifs permet un effet complet sur le moteur et le circuit d’échappement qui se traduit par une réduction des fumées d’échappement et des émissions, un fonctionnement et des performances optimisées du moteur, une puissance moteur restaurée, une optimisation des consommations de carburant et une amélioration de l’expérience de conduite.

L’ensemble de ces améliorations sont obtenues en agissant sur les 7 points névralgiques pour le bon fonctionnement du moteur que sont les injecteurs, le circuit d’alimentation en carburant, le catalyseur d’oxydation, le filtre à particules, le turbo, la vanne EGR et enfin de la chambre de combustion.

Le traitement est commercialisé dans un bidon de 1 litre à verser dans le réservoir plein de carburant.