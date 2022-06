Wyz Group et CaRool lancent une opération pré-estivale pour le contrôle et l’échange des pneumatiques

Consommation et sécurité : les pneus sont l’un des éléments les plus sensibles d’un véhicule. Des composants à surveiller de près et pourtant encore bien trop souvent négligés. Selon les chiffres de MMA, les pneus usés causent 153 000 accidents par an en Europe. Ils sont à l’origine de 6 % des accidents mortels. Et pour cause, 1 automobiliste sur 2 roule avec des pneus en mauvais état et 20 % des automobilistes avouent ne pas vérifier le niveau d’usure de leurs gommes avant d’effectuer un long trajet.

Pour faciliter ces contrôles et les changements de pneumatiques, la start-up CaRool a mis au point une application mobile qui permet, grâce à l’intelligence artificielle, d’alerter sur une usure prononcée des pneumatiques. Il suffit pour cela de prendre huit photos des pneus et de les envoyer. En seulement 2 minutes les photos sont analysées. Le logiciel reconnaît automatiquement le modèle de pneu. Si les pneumatiques sont jugés bons à changer, une prise de rendez-vous peut-être déclenchée chez un garagiste. Grâce à l'agrégation de données sur l'usure, l’application serait même en mesure de permettre d'anticiper la maintenance des véhicules.

Avec cette application, ses deux fondateurs, Jean-Denis Perche, ancien cadre de chez Goodyear, et Ivan Lellouch, cherchent à séduire les loueurs, les gestionnaires de flottes et les concessionnaires. Ils viennent de passer un accord avec Wyz Group, et sa division Wyz Fleet pour lancer l’opération de prévention Wyz CaRool, qui propose, avant les grands départs de congés d’été, un diagnostic des pneumatiques incluant des recommandations précises. Ces dernières sont transmises sous 48 heures aux conducteurs. Un bilan est également envoyé au gestionnaire de parc.