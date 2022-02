Wyz Group poursuit son ascension et séduit Emil Frey France

Wyz Group a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 113,6 millions d’euros, soit le double des 57,8 millions d’euros générés en 2020. Malgré un contexte compliqué, la firme a donc accentué son développement de manière exponentielle. Comme à son habitude, Pierre Guirard, co-fondateur et PDG de Wyz Group, relativise ce résultat. « Au-delà du chiffre d’affaires, je suis surtout attentif à la manière dont l’entreprise maitrise cette croissance ». Un point capital pour une société née en 2009 et dont le développement atteint une moyenne annuelle de 33 %. Ainsi, le dirigeant reste vigilant sur l’équilibre de la firme et sa capacité à absorber une croissance générée par une grande partie de ses activités. Les services digitaux liés au pneumatique proposés par Wyz concernent constructeurs, groupes de distribution, réseaux et flottes. Autant de clients et de secteurs qui progressent chez Wyz, à l’image de l’accord signé avec Emil Frey France.

Plateforme BtoB avant le BtoC

A l’image du partenariat lancé avec le groupe Gueudet depuis quelques années, Wyz Group poursuit son développement auprès des groupes de distribution. Le dernier accord en date n’est pas le moins important puisqu’il concerne Emil Frey France. « Avec le développement des ventes de véhicules électriques, le pneumatique va devenir plus que jamais la première entrée en atelier » souligne Pierre Guirard. Un constat partagé par Emil Frey, qui intègre le pneumatique dans sa stratégie de développement de l’après-vente. « Nous avons déjà lancé plusieurs services comme l’atelier mobile, Fast Drop, qui permet au client de laisser ses clés 24h sur 24, et nous transformons l’activité carrosserie pour aller vers les réparations légères et la remise en état avant restitution » explique Vincent Gorce, directeur général d’Emil Frey France. « Nous avons choisi Wyz Group pour améliorer notre offre en pneumatiques » ajoute le directeur général. Le service déployé par Wyz doit permettre au groupe d’éliminer les ventes perdues et d’améliorer ses ventes d’enveloppes auprès des professionnels. « Nous transformons nos process pour faciliter les commandes en ligne de nos clients agents et réparateurs indépendants. La solution digitale de Wyz est simple et rapide. Nous sommes quasiment certains de savoir si nous avons le pneu en stock et où le trouver si ce n’est pas le cas » poursuit Vincent Gorce. Si cette première phase se déroule bien, le groupe de distribution pourrait ajouter un volet BtoC, avec la vente de pneus aux particuliers. « Cela pourrait être la deuxième étape mais nous devons avoir la capacité de suivre les variations de prix incessantes sur ce secteur très concurrencé » précise le directeur général.

Avec Vivocaz pour les flottes

Wyz Group se développe également auprès des flottes depuis sa création et entame un nouveau chapitre avec le lancement d’une application conçue avec la startup Vivocaz. Destinée à l’usager du véhicule, elle permet de trouver tous les professionnels inclus dans son contrat de location. « Face à l’externalisation de nombreux services, l’automobiliste est souvent perdu parmi les différents intervenants. Cette application lui donne toutes les informations nécessaires » explique Jean-Philippe Duhoux, directeur commercial de Wyz Group. Un support qui devrait évoluer régulièrement, pour proposer toujours plus de services autour du véhicule. Loin de rester sur le pneumatique, Wyz a déjà ouvert une porte sur les accessoires et la pièce de rechange en investissant dans Spid Tech en 2021. La jeune entreprise se développe avec le soutien de Wyz et sa solution a été intégrée au sein de la plateforme internet Nissan Le Club. Ce travail auprès des constructeurs reste un axe de croissance important pour Wyz, qui s’étend ainsi sur de nouveaux pays avec ces derniers. La firme arrivera notamment en Allemagne cette année grâce à son partenariat avec Toyota Motor Europe. D’autres nations devraient suivre, tandis que de nouvelles marques recourent aux services de Wyz. BMW Group France est le dernier constructeur en date à avoir rejoint le portefeuille client. Des clients que la firme souhaite accompagner sur leurs différents marchés mais aussi autour de nouveaux services. L’un des prochains domaines pourrait bien être l’exploitation des données récoltées depuis plus de dix ans autour du pneumatique.