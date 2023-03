WYZ lance l’application WYZ Fleet avec de nombreuses fonctionnalités

WYZ Group annonce le lancement commercial de l’application WYZ Fleet qui vise à faciliter la vie des conducteurs et des gestionnaires de parc dans une logique d’optimisation des coûts.

D’une part, le gestionnaire de parc peut configurer à sa convenance tous les paramètres de l’outil pour coller exactement à sa « Tyre Policy » : « Conseillé par les experts WYZ, il peut ainsi renseigner sa politique de quotas, définir ses marques prioritaires, préciser les services autorisés et activer les fonctionnalités souhaitées. Il peut aussi suivre en direct l’évolution de ses coûts et prendre connaissance du reporting détaillé qui l’aidera à piloter au mieux le poste pneumatique de sa flotte ».

WYZ Fleet propose un parcours très fléché pour l’utilisateur

D’autre part, le conducteur accède depuis son mobile (ou depuis son ordinateur) à la web app dont la navigation a été entièrement repensée pour offrir un parcours utilisateur fluide, simple et rapide.

Plusieurs fonctionnalités lui sont proposées. Primo, la prise de photos des pneumatiques pour identifier facilement le modèle sans risque d’erreur. Secundo, un diagnostic précis et fiable de l’état d’usure des pneumatiques, ce qui conditionne naturellement le choix d’en changer ou non. Tertio, un guide pour le choix du pneumatique en fonction des indications quotas / marques / saisons disponibles pour le véhicule. Enfin, un module de prise de rendez-vous dans un des centres du réseau WYZ Fleet, qui offre un maillage de plus de 1 700 spécialistes du pneumatique multi-enseignes.

Rappelons que WYZ Group, dirigé par Pierre Guirard, vient d’inaugurer un nouveau siège social écoresponsable à Compiègne (Oise). Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros en 2022 (contre 113,6 millions d’euros en 2021) pour 1,25 million de pneumatiques vendus.