Xavier Kaufman nommé à la tête de la Refactory de Flins

Après une année passée au Vietnam chez le constructeur VinFast, où il avait la charge de construire l’après-vente de la marque et son expérience clients, Xavier Kaufman est de retour chez Renault Group.

Il intègre l’entité The future is neutral du constructeur, en charge d’opérer à 360° sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’économie circulaire automobile, et prend, à ce titre, la direction générale de la Refactory de Flins, première usine en Europe consacrée à l’économie circulaire et ouverte aux start-up. Le site s’organise autour de quatre pôles d’activités : Re-trofit, Re-energy, Re-cycle et Re-start.

Très apprécié, tant par ses qualités humaines que par ses compétences, Xavier Kaufman est diplômé de Science Po Grenoble, du CEDEP et Aix-Marseille Université.

Il retrouve donc Renault Group pour qui il a collaboré déjà 27 ans, notamment au poste directeur de l’après-vente, marketing et programme où il défendait déjà les vertus de l’économie circulaire.