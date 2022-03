Xinyu Liu prend la tête de MG Motor Europe

Pour soutenir sa croissance sur la scène internationale, le constructeur chinois vient de nommer Xinyu Liu en tant que P-DG pour le marché européen. Il remplace à ce titre Matt Lei. MG Motor Europe n’a pas cherché très loin son nouveau visage pour la plaque européenne. Depuis mars 2020, Xinyu Liu tenait les rênes de MG Motor France, et a ainsi contribué au retour de la marque dans l’Hexagone. Sous son impulsion, ce territoire est devenu le premier marché pour MG en Europe, que ce soit en termes de ventes, ou de développement réseau avec plus de 120 sites. En qualité de vice-président de MG Motor Europe en parallèle, Xinyu Liu était également responsable des ventes et de l’approvisionnement pour ce marché. Sous la casquette de P-DG, le nouveau promu ne cache pas ses ambitions : « En 2021, nous avons triplé nos ventes sur le sol européen. Pour 2022, nous comptons à nouveau tripler nos volumes ».

Son parcours

Xinyu Liu justifie d’une expérience de vingt années au sein de l’industrie automobile chez SAIC Motor en Chine. Avant de rejoindre l’Europe, il a officié comme directeur général de la division Skoda dans la co-entreprise SAIC-Volkswagen. Responsable des ventes, de la marque et du marketing, du développement réseau et de l’après-vente, il a dirigé une équipe de 420 personnes. Auparavant, il a occupé de nombreuses fonctions de management aux achats et à la logistique au sein de cette même société.