XPO étoffe sa flotte de 100 camions électriques Renault Trucks

Depuis 2015, l’entreprise de transport XPO ne cesse d’introduire, au sein de son parc, des véhicules à carburant alternatif, qu’il s’agisse de gaz naturel liquéfié (GNL) ou de gaz naturel comprimé (GNC). En France, la flotte de XPO compte ainsi désormais 230 unités alimentées grâce à ces énergies moins polluantes que celles fossiles. Ambitionnant d’abaisser a minima de 25 % ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2025 en France, par rapport à 2019, XPO a aussi orienté sa transition et le verdissement de son parc roulant vers le véhicule électrique en nouant un partenariat avec Renault Trucks.

25 % de livraisons en VE pour 2030

Après un test réalisé avec un camion électrique Renault Trucks E-Tech D 16 tonnes en région lyonnaise et parisienne depuis octobre 2021, XPO vient de finaliser la commande d’une centaine de poids lourds branchés, livrés entre le quatrième trimestre 2022 et 2024. Allant de 16 et 19 tonnes, ces camions de distribution seront basés dans les sites LTL (expédition lots partiels) de XPO en France et utilisés pour le transport de marchandises palettisées. S’équipant d'un moteur de 185 kW et affichant une autonomie pouvant atteindre 250 km en une seule charge, chaque camion devrait permettre de réduire les émissions de CO2 d'environ 45,7 tonnes par an, en comparaison à leurs moutures diesel.

>> À LIRE AUSSI : XPO Logistics verdit sa flotte avec Iveco

Parallèlement à cette acquisition, « nous avons également réalisé un investissement massif pour l’équipement de nos sites avec, à date, 80 points de charge électrique », a fait savoir Bruno Kloeckner, directeur général France de XPO Logistics. Engagé à décarboner ses activités, XPO se donne de ce fait les moyens d'effectuer environ 25 % de ses livraisons avec des véhicules électriques d'ici à 7 ans.