XPO Logistics transporteur du Tour de France

Le Tour de France 2022 masculin vient de s’achever avec la victoire de Jonas Vingegaard et XPO Logistics, partenaire de transport officiel de la plus importante course de cyclisme du monde, vient de publier son bilan environnemental.

XPO Logistics, transporteur officiel du Tour de France pour la 42e fois, avait déployé 58 chauffeurs, tous formés à l’écoconduite, pour transporter plus de 570 tonnes de marchandises sur 3 328 kilomètres, dans 42 camions. Le groupe précise que 18 de ces camions auront été alimentés par de l’huile végétale hydrotraitée biodégradable (HVO), le HVO100 d’Altens, aussi connu dans la gamme sous le nom « PUR-XTL ».

49 000 litres de HVO pour alimenter les camions

XPO avait d’abord fait l’essai du biocarburant lors de l’édition 2021 du Tour de France avec un camion alimenté par du carburant B100 fabriqué à partir d’huile de colza. Cette année, 49 000 litres de HVO ont été utilisés sur le parcours par la flotte, permettant une réduction des émissions de CO2 jusqu’à 85 % par kilogramme par rapport au diesel. Le groupe précise encore que ses autres camions déployés pour le Tour sont tous équipés de moteurs Euro 6, la technologie diesel la plus propre disponible.

XPO Logistics est très impliqué dans les événements sportifs

« Nous sommes heureux de fournir au Tour de France un niveau de soutien sans précédent cette année, tout en élargissant la portée de nos opérations respectueuses de l’environnement », déclare Luis Gomez, président de XPO Logistics Europe, tout en rappelant que son groupe est le partenaire de très nombreux événements sportifs (triathlons Ironman en Europe, le Schneider Electric Marathon de Paris, le Tour de France à la voile, l’Evian Championship de golf, l’Arctic Race of Norway en cyclisme, le Freeride World Tour de ski et de snowboard, et la Coupe de France de football, etc.).

XPO Logistics est aussi partenaire du Tour de France féminin

Le groupe américain reste en selle puisqu’il est aussi le partenaire officiel du Tour de France féminin qui se déroule du 24 au 31 juillet 2022. Quatorze chauffeurs sont mobilisés pour transporter 200 tonnes de marchandises, chaque camion devant parcourir 1 000 km environ. Comme pour le Tour de France masculin, l’objectif consiste naturellement à limiter au maximum les émissions polluantes liées au transport.