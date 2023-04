XPO propose sa solution Less pour réduire l'usage du gazole

Le HVO est un carburant entièrement renouvelable qui peut réduire les émissions de CO2 jusqu'à 90 % par rapport au diesel classique. LESS est un dispositif proposé en option à tous les clients, même quand le réseau existant ne permet pas d’associer l’utilisation du HVO aux activités de distribution les concernant. Les clients financent le coût des litres de HVO équivalent au nombre de litres de diesel consommés par une partie ou la totalité de leurs activités de transport, remplaçant ainsi concrètement le diesel par du HVO dans l'infrastructure d'approvisionnement en carburant de XPO.

À la suite d'un audit indépendant réalisé par Dekra, un leader mondial des services aux véhicules, XPO a obtenu une certification de sa démarche de développement durable en tant que fournisseur de carburant alternatif. L'audit valide le processus de traçabilité du carburant de XPO et lui permet de délivrer des certificats aux clients participants chaque fin d'année, attestant de la réduction de leurs émissions. Le client dispose alors d'une preuve authentifiée de ses progrès en matière de réduction de l'impact environnemental.

Bruno Kloeckner, managing director de XPO - France, a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers de présenter la solution LESS, qui illustre notre capacité d'innovation en matière de décarbonation, tant pour notre entreprise que pour nos clients. Les solutions concrètes pour réduire efficacement les émissions de CO2 sont très demandées car les clients accordent de plus en plus d'importance à la lutte contre le changement climatique. Nous sommes convaincus que l'avenir d’un transport routier durable passera par un mix énergétique soutenu par tous et sortant des schémas habituels. »