Yakarouler.com cède sa place à Carter-Cash.com

Depuis le 1 septembre, les clients du site de ventes en ligne de pièces détachées Yakarouler.com ont la surprise de découvrir que la boutique a cessé son activité. Enfin pas vraiment ! Mobivia, qui a racheté il y a 2 ans Yakarouler, a pris la décision de faire migrer le site vers son autre marque Carter-Cash qui absorbe sa puissance digitale pour développer sa force de vente en ligne. Carter-Cash acquiert également une plateforme logistique dotée d'un point de vente à Thiais (94) et s’en inspire pour lancer et déployer un nouveau concept de proximité - les Comptoirs Carter-Cash.

Pour Thierry Deuzé, directeur général de Carter-Cash : « Cette fusion donne lieu à une offre plus complète et plus large pour notre commerce, qu'il soit physique ou digital. N'étant pas natifs du digital, l'expertise du pure-player Yakarouler est pour nous une opportunité d'accélérer notre développement online. Cette fusion est un grand événement pour Carter-Cash et représente l'un des plus grands projets depuis la création de l'entreprise, aussi bien technique qu'humain. »

Une offre multipliée par 7

Pour accompagner les clients de Yakarouler dans cette transition, Carter-Cash a mis en place une page d’accueil sur le site web de Yakarouler, renvoyant vers un call center dédié, ainsi qu’un lien direct vers le site web Carter-Cash. Depuis le 1er septembre, les clients de Carter-Cash peuvent donc se faire livrer à domicile, en point relais ou bien retirer les produits au comptoir de Thiais.

Avec l’intégration de l’offre Yakarouler, Carter-Cash multiplie par 7 son offre de pièces en ligne et passe à 350 000 références en exclusivité web. Grâce à cette extension de gamme, l’enseigne porte l’ambition de doubler son chiffre d'affaires à long terme. Cette fusion a en effet également permis à Carter-Cash d'acquérir l’expérience et la maîtrise de la chaîne logistique de Yakarouler à travers une plateforme logistique qui va servir à booster son activité de livraison à domicile. A noter enfin que 100% des équipes Yakarouler ont été intégrées à Carter-Cash.