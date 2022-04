Yannick Fichot nommé directeur des ventes chez ITW Additives International (Wynn’s)

Après 5 ans passés comme directeur des opérations au sein du groupement de distribution Alternative Autoparts, Yannick Fichot vient de prendre le poste de directeur des ventes chez ITW Additives International. L’équipementier est spécialisé dans les additifs automobiles et possède les marques Wynn’s, Pluie-X, Permatex, Krafft et Forte. ITW Additives International a des implantations en France, en Belgique, au Royaume-Unis, en Espagne et en Afrique du Sud (Edenvale).

Yannick Fichot a officié durant près de 10 ans chez Delphi, 6 ans chez Siemens et 5 ans chez Philips. Il est diplômé de l’Université de Hull (Angleterre).

Son remplaçant chez Alternative Autoparts est en phase finale de recrutement.