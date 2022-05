Zbigniew Ruba promu directeur commercial Aftermarket de NRF

Au cours des quatre dernières années, l’activité de NRF a augmenté de près de 45% et pour l’exercice 2022, une croissance à deux chiffres est encore attendue. Afin d’accompagner ce dynamisme, le groupe a revu son organisation et parmi les dernières décisions de la direction, on trouve la promotion de Zbigniew Ruba comme directeur commercial Aftermarket.

Zbigniew Ruba a intégré NRF il y a sept ans et il a notamment obtenu d’excellents résultats à la tête de la zone Europe de l’Est. Basé à Gdansk, en Pologne, il supervisait aussi récemment la construction d’un nouvel entrepôt de 30000 m² qui sera le plus grand de groupe toutes régions confondues.

« Je suis très honoré de la reconnaissance que me manifeste le groupe avec ce nouveau poste. Avec les équipes, je suis convaincu que nous allons continuer à croître et à nous affirmer comme un fournisseur de référence sur le marché de la rechange », commente Zbigniew Ruba.