ZeCarrossery booste sa visibilité sur les réseaux sociaux

Le réseau ZeCarrossery dévoile leur collaboration avec une influenceuse @journaldunemamanytb, qui compte plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. L'objectif est de faire connaître le concept ZeCarrossery, ses artisans et ses offres (comme la franchise remboursée). En faisant appel à des influenceurs en immersion dans les ateliers de carrosseries, le réseau entend toucher une large audience et « faire vivre » l'expérience client (prise en charge du véhicule, suivi des travaux en temps réel, restitution du véhicule, etc.). Ce partenariat permet ainsi au réseau de bénéficier d'une visibilité sur Instagram auprès d'une audience qualifiée. Il permet également aux abonnés de l'influenceuse de tenter leur chance à un jeu concours offrant une carte prépayée TotalEnergies d'un montant de 70 euros et d'un trimestre d'assurance auto.



Après cette collaboration, ZeCarrossery et ZePare-Brise prévoient de nouvelles opérations influenceurs sur les réseaux sociaux en 2022.