ZeCarrossery se dote d'un nouveau logiciel de chiffrage

ZeCarrossery et ZePare-Brise intègre le logiciel de chiffrage Diva du Groupe Lacour. Ce dernier permet un accès rapide via l'intranet afin d'optimiser le temps de travail des adhérents.

Le partenariat entre le réseau de carrosserie et le Groupe Lacour entend apporter une solution performante et accessible aux professionnels qui ne sont pas équipés d'un logiciel de chiffrage. Accessible directement via l'intranet ZeCarrossery, Diva centralise tous les outils sur une plateforme et permet de réduire les délais et de maîtriser les coûts de sinistres.

Concrètement, lorsqu'un carrossier crée un nouveau prospect ou un dossier dans l'intranet, il a désormais accès au logiciel Diva afin de réaliser le chiffrage d'un sinistre en carrosserie ou en vitrage. Le chiffrage est réalisé en quelques clics grâce à un éclaté en 3D du véhicule, puis calculé grâce aux données fournies par les constructeurs et selon les offres de l'enseigne. Il est ensuite intégré systématiquement dans le dossier ZeCarrossery et permet un calcul automatique du montant de l'offre sélectionnée : franchise remboursée, carte carburant ou remise commerciale. Les documents sont remis aux clients en mains propres, par sms ou courriel.

Pour accéder à cet outil, il existe cinq forfaits sur-mesure : à partir de 50€ HT par mois pour 10 chiffrages mensuels et jusqu'à 157 € HT par mois pour un nombre illimité de chiffrages.