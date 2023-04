Zeekr arrivera en Suède et aux Pays-Bas en fin d’année

Zeekr vient de dévoiler son calendrier d’implantation en Europe. La marque du groupe chinois Geely a annoncé, lors du salon de Shanghai, son implantation en Suède et aux Pays-Bas au quatrième trimestre 2023. Les autres pays d’Europe devraient suivre rapidement selon le constructeur, qui ne donne cependant pas de dates précises pour les autres marchés. Zeekr arrivera avec son shooting brake Zeekr 001 et son SUV urbain Zeekr X. La Suède est une porte d’entrée logique pour Zeekr, puisque les centres de R&D et de design du groupe se situent déjà dans ce pays. Pour mémoire, Geely possède plusieurs marques déjà implantées en Europe, dont Volvo Cars, Polestar et Lynk & Co. Le choix des Pays-Bas apparaît également logique, puisque le pays est largement favorable à l’électrique et aux modèles proposés par la jeune marque. Le siège européen de Zeekr sera installé sur ce marché.

Vente directe

Le modèle de commercialisation choisi par Zeekr passera par la vente directe, pour offrir « une expérience de marque innovante, pratique et gratifiante », selon la firme. Positionnée sur le segment premium, Zeekr devra se faire une place aux côtés de Volvo Cars et Polestar, avant même d’affronter la concurrence des autres spécialistes du marché haut de gamme. Zeekr mise sur la qualité de ses voitures et sur une offre globale pour convaincre les acheteurs européens. « Les consommateurs européens se tournent de plus en plus vers l’électrique et sont très intéressés par les nouvelles marques technologiques, en particulier par les constructeurs automobiles 100 % électriques. Grâce à ses ressources, ses connaissances et son expérience, Zeekr est idéalement placée pour proposer des véhicules et des services innovants qui faciliteront la transition vers l’électrique et contribueront à un avenir plus durable », souligne ainsi Spiros Fotinos, P-DG de Zeekr Europe. Le package proposé par le constructeur à leurs futurs clients répondrait ainsi « aux inquiétudes concernant la recharge, l’autonomie, la fiabilité et la valeur résiduelle de leur véhicule », affirme la marque. L’approche de Zeekr associerait financement, assurance, recharge et connectivité. Un ensemble pas vraiment différent de ce que proposent déjà les constructeurs traditionnels. Née en 2021 en Chine, Zeekr a vendu 93 000 exemplaires de ses deux premiers modèles depuis cette date. Le positionnement prix de ses voitures en Europe reste pour le moment inconnu. Ce facteur pourrait s’avérer déterminent pour l’avenir de Zeekr sur le Vieux Continent.