Zeekr embauche un ancien dirigeant de Lexus pour piloter son lancement en Europe

Battant pavillon Geely, la nouvelle marque Zeekr confirme ses ambitions sur le segment haut de gamme en Europe. Zeekr a choisi Spiros Fotinos, un ancien dirigeant de Toyota et Lexus, pour superviser cette arrivée.

Selon une note consultée par Reuters, la nouvelle marque automobile Zeekr, qui appartient au groupe Geely, précise son arrivée sur le marché européen. Cette implantation stratégique a été confiée à Spriros Fotinos qui est à pied d’œuvre en toute discrétion depuis le mois de septembre 2022.

Spiros Fotinos a réalisé une grande partie de sa carrière au sein du groupe Toyota, dirigeant notamment la marque premium Lexus au niveau mondial.

Zeekr s’invite dans le bal premium

Les dirigeants de Geely n’ont jamais caché que le marché européen faisait partie des cibles de Zeekr, notamment parce qu’il représente le benchmark du premium, avec les références allemandes Audi, BMW, Mercedes-Benz, mais aussi Volvo, qui appartient aussi au groupe chinois, Tesla, DS, Lexus, etc. En somme, une concurrence fournie mais l’électrification des véhicules a ouvert de nouvelles perspectives à de potentiels nouveaux entrants, comme Polestar (encore Geely !) par exemple.

Plus de précisions sur la stratégie internationale de Zeekr lors du salon automobile de Shanghai

Zeekr envisage de finaliser son entrée sur le marché européen au dernier trimestre de 2023 et sa dernière levée de fonds a conforté sa structure financière. Le SUV Zeekr X et la berline 001 seront ses premiers fers de lance. Andy An, directeur exécutif de la marque, a indiqué qu’il donnerait des précisions sur la stratégie internationale à l’occasion du salon automobile de Shanghai qui se déroule du 8 au 27 avril 2023.

Rappelons que Zeekr table sur 140 000 ventes cette année, contre 72 000 en 2022.