Zenpark déploie sa solution de stationnement dans les aéroports

Présent dans plus de 250 villes en France – avec quelque 1 300 parkings recensés – Zenpark étend désormais sa solution jusqu’aux abords de l’aéroport de Roissy-CDG. Sa démarche d’ouvrir au grand public des parkings privés auparavant inaccessibles, tels que ceux des bureaux, des résidences collectives ou des hôtels, concernera ainsi deux nouveaux espaces de stationnement – sur les neuf disponibles – au sein du plus grand aéroport de France.

>> À LIRE AUSSI : Mobilité : Zenpark valorisera les parkings d’un grand bailleur parisien

Dès aujourd’hui, les automobilistes et deux-roues qui veulent se garer pour une courte ou une longue durée à l’aéroport de Roissy-CDG pourront donc accéder aux places Zenpark situées :

Paris - Aéroport Roissy CDG - Holiday's Park : 5 Chemin du Moulin de Tussac, 77230 Nantouillet

Paris - Aéroport Roissy CDG - Le Bon Parking : 3 bis Route de Moussy, 77230 Villeneuve-sous-Dammartin

>> À LIRE AUSSI : [Vidéo] Reportage en immersion avec Zenpark

Réservables 24h/24 et 7j/7 depuis l’application mobile de Zenpark, disponible sur iOS et Android, ces places avancent un service 100 % digital. Mais aussi et surtout un tarif en moyenne 50 % moins cher que ceux de la concurrence, compte tenu de l’optimisation du taux d’occupation des parkings permise grâce aux algorithmes. Ce dispositif de parking intelligent et mutualisé répond également à des problématiques de gain de bâti et de réduction des émissions de CO₂ puisque, selon les estimations de Zenpark, « 200 places économisées, ce sont 1 000 tonnes d’émissions de CO₂ évitées.»

Les parkings Zenpark disponibles à l’aéroport de Roissy-CDG et les caractéristiques de ces derniers sont consultables sur son site.