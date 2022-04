Zenpark gère le stationnement des collaborateurs d’ISS France

2022 constitue une année riche en nouveaux partenariats pour Zenpark. Au début du mois d’avril, c’est le groupe de services immobiliers à Marseille, Constructa, qui s’allouait les services de cet acteur du Parking-as-a-Service. Aujourd’hui, c’est la division française du groupe ISS, spécialiste du facility management et des services aux entreprises, qui rejoint le portefeuille clients de Zenpark. Objectif : optimiser les places de stationnement mises à destination de ses 400 salariés, qui ont quitté leurs bureaux parisiens pour déménager à Courbevoie-Paris La Défense, dans la tour Adamas.

Résoudre le casse-tête logistique de 75 places pour 400 salariés

Il faut dire que le nombre de places de stationnement se trouve limité à 75, alors qu’avant cette migration des locaux, chacun des 400 collaborateurs disposait d'une place dédiée. Pour résoudre ce casse-tête logistique, ISS France nécessitait donc une solution flexible garantissant à ses salariés d’avoir une place où se garer en fonction de ses besoins quotidiens – d’autant que le télétravail s’est généralisé au sein du groupe. Disponible sur web et mobile, l’offre Flex semblait toute indiquée pour combler les attentes d’ISS.

Avec son algorithme, celle-ci donne en effet accès au parking par réservation digitale et attribue automatiquement les places disponibles aux utilisateurs, selon les particularités de ses besoins (PMR, véhicules électriques, vélos…). Parallèlement, les équipes des services généraux d’ISS France en charge du parking se voient, eux, dotés de l’accès à un tableau de bord complet centralisant la gestion des places et des usagers. L’entreprise peut également établir des règles de priorité d’affectation selon son propre plan de mobilité. Autre atout, et non des moindres : Flex est compatible avec tous les systèmes d’accès classiques et ne demande aucune modification des équipements en place. Bref, « c’est une solution collaborative qui, dans le cadre de notre démarche RSE, facilite la mobilité de nos collaborateurs », se réjouit Andrada Dugan, Innovation Lab Director chez ISS France.