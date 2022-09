Zeplug s'offre Bornes Solutions

En pleine effervescence, le marché de la borne de recharge se structure petit à petit laissant apparaître les premiers signes de concentration. À l'image de l'opération menée par Zeplug pour faire l'acquisition de son concurrent Bornes Solutions. L'opération doit permettre à l'entreprise de renforcer ses positions en France, tout en accélérant son expansion en Europe et aux États-Unis. De plus, cette transaction va permettre à la société de renforcer ses investissements en R&D pour continuer à proposer une solution à la pointe de l’innovation et à intégrer les technologies les plus avancées à son offre de services.

Les dirigeants de Zeplug commentent : "Nous sommes ravis d'accueillir Bornes Solutions au sein de notre organisation et nous sommes fiers de nous associer à ICG Infra, qui s'est engagé sur le long terme à nos côtés. Nous nous réjouissons de voir l'intérêt et le soutien d’un investisseur international de premier plan pour l'expansion de notre groupe. C'est une étape importante pour notre entreprise ainsi que pour l'ensemble du secteur de la recharge des véhicules électriques." Du côté de Bornes Solutions, on ajoute : "Nous sommes très heureux de participer à la création d'un acteur majeur de la recharge des véhicules électriques dans les immeubles résidentiels et de bureaux. Nos deux sociétés vont collaborer dans le cadre d'un partenariat stratégique afin de pouvoir offrir les meilleures solutions de comptage intelligent et de recharge de VE à leurs clients immobiliers."

Rappelons que Zeplug intervient dans les bâtiments partagés, qu’il s’agisse d’immeubles de bureaux ou de copropriétés résidentielles. En investissant dans l’infrastructure, dont il reste propriétaire, l'entreprise prend en charge la maintenance. Pour les utilisateurs, l’accès à la recharge se fait par abonnement. Bornes Solutions est également spécialisé dans l'équipement des bâtiments résidentiels (copropriétés et logements sociaux) et tertiaires.