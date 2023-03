Livraison : Zeway branche une remorque vélo, la K-Ryole

Fort d’une levée de fonds de 27 millions d’euros réalisée tout récemment, le spécialiste de la mobilité électrique urbaine dont le service repose sur une infrastructure de stations d’échange de batteries a allié ses compétences à celles de la start-up industrielle K-Ryole, réputée pour concevoir des remorques et des chariots électriques à destination des marchés de la logistique du dernier kilomètre et du BTP. Ensemble, les deux entreprises ont donc imaginé la K-Ryole, première gamme de remorques dites « Powered by Zeway » car rechargeables en 50 secondes grâce aux batteries « swappables ».

À destination des professionnels de la livraison

Alors que la livraison de marchandises est responsable de 25 % des émissions de gaz à effet de serre en milieu urbain et que plusieurs villes françaises envisagent de restreindre l’accès de leurs centre-villes aux VUL thermiques, la K-Ryole s’inscrit comme un produit à même de résoudre les principales problématiques de déplacements rencontrées par les acteurs de la logistique du dernier kilomètre. Pouvant respecter la chaîne du froid et transporter jusqu’à 350 kg, cette remorque électrique donne en plus accès aux 41 stations d’échanges Zeway réparties dans Paris et sa petite couronne au sein d'enseignes partenaires telles que Monoprix, BNP Paribas, Esso, Effia ou encore un réseau de laveries.

Grâce à cette infrastructure de « hubs de swap », l’activité des professionnels de la livraison peut se faire sans rupture d’usage liée à l’autonomie ou au besoin de recharge et peut donc demeurer intensive. Un mode piéton est également prévu, la remorque pouvant se déclipser pour effectuer les derniers mètres au besoin. Le lancement de la K-Ryole « Powered by Zeway » présage en tout cas d’autres applications à venir puisque « K-Ryole est en effet le tout premier acteur à intégrer nos batteries à ses véhicules et à bénéficier de notre infrastructure de stations d’échange de batteries désormais ouverte aux constructeurs tiers du vélo-cargo à la minivoiture », expose Stéphanie Gosset, co-fondatrice de Zeway.