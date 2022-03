Zeway élargit sa gamme de scooters électriques avec le SwapperX

À l’occasion du salon Autonomy, et un an après son lancement, la start-up française Zeway dévoile un catalogue de scooters électriques à batterie échangeable renouvelé avec le modèle SwapperX, s’adressant aux particuliers comme aux professionnels.

Après le SwapperOne, voici le SwapperX ! Se déclinant en deux cylindrées (un équivalent à 125 cc, l’autre en 50 cc), ce nouveau modèle de scooter électrique de la marque tricolore entend élargir l’offre du constructeur autant qu’apporter une solution aux urbains désireux de continuer à stationner gratuitement dans Paris grâce à un deux-roues électrique. Les curieux pourront d’ailleurs l’essayer en avant-première sur le stand H6 du salon Autonomy, qui se tient à Paris - Porte de Versailles, les 16 et 17 mars

Avançant des spécificités techniques telles qu’une vitesse de 80 km/h pour le SwapperX+, ouvrant son accès au périphérique, une autonomie de 60 km ou un poids plume de 92 kg (sans batteries), le SwapperX adopte un design moderne ainsi que deux batteries « swappables ». Une fonctionnalité pratique propre aux modèles Zeway, qui permet d’échanger les batteries vides contre des pleines, en 50 secondes chrono, dans l’une des 40 stations implantées au sein des points de vente partenaires – BNP Paribas, Monoprix ou encore Esso – de la capitale et de sa petite couronne.

Engin de livraison pour les pros

Il n’y a cependant pas qu’aux usagers particuliers que le SwapperX fait de l’œil. Avec les versions SwapperXPro et SwapperXPro+, les professionnels de la livraison pourront également effectuer leurs tournées – grâce à un support permettant d’installer un top case de 60 à 200 l – et « parcourir de 100 à 200 km par jour », promet Zeway.

Connectés pour suivre le niveau de batterie et localiser la station la plus proche, les modèles SwapperX sont disponibles à la location, leur abonnement incluant toujours un kilométrage illimité, l’accès au réseau de stations d’échange, la maintenance, l’assurance (couverture tous risques) et l’assistance. Le premier forfait mensuel s’élève à 139 euros TTC pour une LLD de 36 mois, bonus écologique déduit. Le second, dédié au swapperX+, s’envisage dès 149 euros TTC/mois. Des offres éligibles au forfait mobilités durables ainsi qu’au ticket mobilité mis en place en janvier 2022.