Zeway exporte officiellement ses scooters électriques dans le sud de la France

Jamais deux sans trois. Stéphanie Gosset et Amaury Korniloff, les co-fondateurs de Zeway avaient prévenu : leur concept de scooter électrique équipé de sa batterie interchangeable allait peu à peu grignoter le territoire français. Ils tiennent donc leur promesse, grâce notamment à une levée de fonds de 26,75 millions d’euros, récoltés en mars 2023. Lancés dans Paris (75) et sa petite couronne il y a deux ans, les deux-roues électriques sont désormais disponibles à Nice (06) depuis le 15 juin 2023 et à Bordeaux (33) depuis hier, mercredi 12 juillet 2023. Les deux dirigeants ont choisi ces agglomérations en raison de leur « engagement dans une politique de mobilité propre et durable depuis plusieurs années ».

La start-up va ainsi installer progressivement 20 stations d’échange de batteries dans Nice et sa proche banlieue, en s’appuyant comme en Île-de-France sur son réseau de partenaires composé de Monoprix, BNP Paribas, Esso, TotalEnergies et Effia. « Nous sommes convaincus que l’échange de batterie est en passe de devenir un nouveau standard de recharge instantanée incontournable pour la mobilité électrique urbaine, assurent Stéphanie Gosset et Amaury Korniloff. Nous sommes donc très heureux de pouvoir proposer aujourd’hui aux Niçois, une solution simple et compétitive pour décarbonner leur mobilité, une solution qui participe à la préservation de l’environnement et de la santé publique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances sonores pour une ville plus douce ».

Trois implantations dans l'Hexagone

De la même façon, les Bordelais peuvent, eux aussi, circuler sur l’un des six modèles de scooters, en bénéficiant d’un abonnement tout inclus à partir de 130 euros par mois (bonus écologique déduit selon l’âge du conducteur, et la durée de l’abonnement). Ce tarif comprend plusieurs services, à savoir la location du scooter électrique personnel avec kilométrage et échange de batteries illimités, l'assurance équivalent tous risques, l'assistance, la maintenance, ainsi que l’application mobile qui permet de trouver la station la plus proche. Les équipes de Zeway n'ont pas encore précisé si le partenariat noué en mai dernier avec Speedy (portant sur l'entretien de la flotte Zeway) allait également s'étendre sur la ville de Bordeaux.

À titre de comparaison, en deux ans d'activité, Zeway enregistre à ce jour plus de 200 000 échanges de batteries, et plus de 5 000 swaps par semaine dans son réseau francilien, qui totalise une quarantaine de stations.