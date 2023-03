Zeway lève 27 millions d’euros pour sortir de Paris

Stéphanie Gosset et Amaury Korniloff ont lancé, en mars 2021, la première infrastructure d’échange et recharge de batteries partagées pour le marché des scooters électriques. Après la région parisienne, la start-up Zeway prévoit de se déployer cette année à Nice et Bordeaux.

C’est une bonne nouvelle pour la start-up francilienne. Après deux ans d’activité au cœur de Paris, Zeway aspire à d’autres horizons. Ses projets deviennent réalité grâce à la seconde levée de fonds dont la jeune pousse a bénéficié. Une nouvelle fois, Zeway a pu compter sur ses trois investisseurs historiques (Demeter Investment Managers via le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports, Allianz France via le fonds InnovAllianz, et NCI via le fonds WaterStart Capital), mais également sur trois nouveaux bienfaiteurs, à savoir La Banque des Territoires, ADEME Investissement et Matmut Innovation.

Grâce aux 26,75 millions d’euros récoltés, la start-up va pouvoir déployer sa solution d’échange de batterie sur un plus grand périmètre à travers d’autres villes françaises. De fait, pour l’heure, les 40 stations sont uniquement installées dans la capitale et la petite couronne. Cette année, Zeway a donc prévu de doubler le nombre de stations d’échange à Paris et dans sa proche banlieue, mais également de préposer son service à Nice (06) et Bordeaux (33).

Commercialiser sa solution

Par ailleurs, elle envisage également d’ouvrir à d’autres constructeurs de véhicules électriques urbains sa plateforme technologique afin de leur donner accès à son réseau de stations d’échange de batteries. « Cette levée de fonds doit nous permettre de franchir un nouveau cap en déployant notre infrastructure de battery swapping comme un nouveau standard de recharge instantanée incontournable pour la mobilité électrique urbaine » commentent les deux fondateurs, Stéphanie Gosset et Amaury Korniloff.

Deux ans après son lancement parisien, Zeway cumule sur ses 40 stations plus de 100 000 échanges de batteries, soit 4 500 opérations par semaine. Plus d’un millier de clients particuliers comme professionnels roulent aujourd’hui sur l’un des 6 modèles de scooters rechargeables de la gamme. En 2020, Zeway avait déjà bénéficié d’une première levée de fonds à hauteur de 15 millions d’euros.