Zeway ouvre une 41e station d’échange de batteries électriques

La start-up Zeway, qui propose aux Franciliens une solution unique en Europe de scooters personnels qui se rechargent en 50 secondes grâce à un réseau de stations d’échange de batteries, poursuit son déploiement en Île-de-France en implantant une 41e station à Paris (Paris 15), limitrophe Issy-Les-Moulineaux dans l’une des stations-service Esso de son partenaire Certas Energy.

Zeway entend lever le frein que représentent les contraintes de recharge pour de nombreux utilisateurs en proposant un service inédit de swap de batteries. Pour parfaire son maillage sur Paris et la petite couronne, l’entreprise fait appel à des partenaires comme BNP Paribas, Monoprix, Certas Energy (stations-service Esso) et un réseau de laveries qui accueillent les stations d’échange.

La menace du stationnement payant des deux-roues thermiques booste la demande sur l’électrique

« Aujourd’hui, un particulier sur cinq à Paris et dans ses départements limitrophes a choisi la solution Zeway lors de l’achat de son cyclomoteur électrique et nous enregistrons plus de 1 000 swaps de batteries par semaine. Zeway a trouvé son public et ce n’est qu’un début : avec l’extension de notre gamme de scooters rechargeable en 50 secondes, nous répondons à présent aux besoins des conducteurs de 125 cc et des clients professionnels », se réjouissent Stéphanie Gosset et Amaury Korniloff, co-fondateurs de Zeway. Et de poursuivre : « Cette extension du réseau de stations d’échange de batteries coïncide avec l’enrichissement de notre offre de scooters, via la nouvelle gamme swapperX. Elle propose une plus grande autonomie (jusqu’à 60 km entre deux swaps) et une vitesse plus importante (jusqu’à 80 km/h avec swapperX+, équivalent "125cc"), ce qui lui autorise notamment l’accès au périphérique parisien ».

L’épée de Damoclès du stationnement payant pour les deux-roues thermiques à Paris se précisant, la demande de scooters électriques augmente significativement et la clientèle s’élargit, notamment sur le canal professionnel.