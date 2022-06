Zeway se lance dans la mobilité professionnelle

Forte de son succès auprès des particuliers, la marque de scooters électriques désire étendre sa nouvelle gamme au segment des professionnels, de plus en plus enclins à adopter des engins de mobilité douce en flottes.

Avec son modèle s’appuyant sur un système de batteries interchangeables, Zeway a su conquérir le marché des particuliers – plus qu’1 sur 5 opte pour la solution du constructeur lors de l’achat d’un scooter électrique neuf. Et ce, grâce à une offre catalogue élargie avec le lancement de swapperX (équivalent 50cc) et swapperX+ (équivalent 125cc). De même, « plus de 1 600 swaps (échanges de batterie) par semaine sont réalisés dans les 41 stations d’échange réparties à Paris et sa petite couronne », fait valoir Zeway.

De 130 à 225 euros par mois tout compris

Afin de développer ses activités – déjà épaulé par un premier tour de table de 15 millions d’euros levés en mars 2020 auprès de Demeter Partners ou Allianz France – et de toucher encore un plus large public, l’entreprise a donc décidé de décliner son offre en version BtoB. Les dernières mesures mises en place en vue d’accélérer la transition énergétique des parcs automobiles vers l’électrique (stationnement payant pour les deux-roues thermiques, ticket mobilité, loi LOM et déploiement des ZFE en tête) contraignent en effet les sociétés et les poussent à faire évoluer les moyens de mobilité de leurs collaborateurs.

Pour accompagner la nécessité de verdissement de flotte de plus en plus urgente, Zeway propose donc aux professionnels franciliens des modèles de scooters spécifiquement conçus pour eux, les swapperXpro et swapperX+pro. Équipés d’un rack pouvant supporter un top case de grande capacité (de 60 à 200 litres), ils sont couplés avec deux types de forfaits correspondants aux besoins de chaque corps de métiers. Ainsi, l’offre Tournées Régulières répond aux usages des agents immobiliers, des professionnels de santé, des commerciaux et de tous ceux se déplaçant plusieurs fois par jour dans le cadre de leur travail. L’abonnement tout inclus, lui, s’élève à 130 euros par mois tout inclus. L’offre Livraison, de son côté, s’adapte aux besoins des acteurs du dernier kilomètre qui peuvent parfois parcourir jusqu’à 200 km par jours et coûte 225 euros TTC par mois.