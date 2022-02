ZF Aftermarket lance un blog dédié aux professionels de l'automobile

Accompagné chaque mois d’une newsletter, ce nouveau canal d’informations traitera de sujets inhérents à la mobilité via des articles techniques, des interviews et des vidéos. La mobilité étant en constante évolution, ZF souhaite apporter son expertise d’équipementier de premier rang afin de permettre à ses clients de suivre et mieux maitriser ces évolutions.

« Dans notre nouveau Blog, les experts ZF Aftermarket France partageront chaque mois, en vidéo, leur vision des technologies produits actuelles et à venir. Ils feront également découvrir la vision d’experts d’autres entreprises à travers d‘interviews inédites. Ce sera aussi l’occasion de partager de nombreux conseils techniques et digitaux réservés aux garages et de proposer régulièrement des articles thématiques », explique Ludivine Gloria, responsable marketing France et Benelux de ZF Aftermarket.

Pour ses premiers contenus, l’équipe de ZF Aftermarket proposera une vidéo dédiée au freinage, puis partira à la rencontre du leader européen des solutions de recharge électrique, Shell Recharge Solutions. Les internautes pourront ensuite découvrir des conseils sur la création et le suivi d’un compte Google My Business, véritable vitrine virtuelle du garage et ainsi retrouver les recommandations pour réaliser une vidange de boite de vitesses, par exemple.