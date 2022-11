ZF Aftermarket lance une gamme de ressorts pneumatiques

Réservée jusqu’alors aux voitures haut de gamme, la suspension pneumatique équipe aujourd'hui de plus en plus de véhicules milieu de gamme et SUV. En Europe, six millions d’automobiles en circulation serait déjà équipées de ressorts pneumatiques au moins sur l'essieu arrière. Rappelons que le principal avantage de ce type de suspension pneumatique est la disponibilité permanente du contrôle de niveau du châssis, ce qui justifie qu'elle équipe souvent l'essieu arrière des breaks, des SUV ou des fourgons à charges utiles élevées. En outre, cette conception assure un meilleur confort de conduite - notamment véhicule à vide - et est plus légère qu'un ressort classique en acier.

Pour répondre à ce marché en croissance et fournir des pièces de qualité aux ateliers, ZF Aftermarket lance, sous la marque Sachs, sa propre gamme de ressorts pneumatiques. Fabriqués avec des matériaux de qualité et résistants à la corrosion, ces ressorts affichent une durée de vie importante et une grande résistance aux agressions extérieures. De plus, ils sont faciles à remplacer grâce à leur conception précise sur-mesure et à une connexion d'air spécifique.

« Nous complétons nos gammes de pièces et de services par une innovation dans le secteur du châssis, qui revêt une importance stratégique pour nous. Avec les ressorts pneumatiques Sachs, nous fournissons à nos clients ateliers, non seulement un produit d'une qualité exceptionnelle, mais nous leur offrons également une assistance optimale lors du remplacement sur le véhicule : d'une part grâce à ses propriétés de montage particulièrement performantes, mais aussi grâce aux informations de montage spécifiques pour chaque modèle, facilement accessibles via un smartphone », explique Markus Wittig, en charge de la business line passenger car chez ZF Aftermarket.

Cette nouvelle offre de produits Sachs est désormais disponible pour les véhicules équipés de ressorts et d'amortisseurs séparés. C’est le cas sur de nombreux modèles d'Audi, BMW et Mercedes-Benz, mais aussi de Citroën, par exemple. La gamme continuera de s'étoffer dans les mois à venir. A noter qu’en complément des notices de montage spécifiques fournis pour chaque modèle de véhicule, l’équipementier proposera d’ici peu des formations consacrées à la suspension pneumatique à ses clients réparateurs.