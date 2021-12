ZF Aftermarket : Ludivine Gloria est nommée responsable marketing France

Ludivine Gloria est nommée responsable marketing France et Benelux de ZF Aftermarket. À ce titre, elle gère le marketing opérationnel et la communication pour le périmètre de la rechange. La responsable a rejoint ZF en septembre dernier. Elle est basée à Paris La Défense et est rattachée à la direction marketing Europe de ZF Aftermarket.

Elle a pour mission de déployer les actions marketing du groupe et de définir la stratégie pour les marchés dont elle est en charge. À ce titre, elle mène les actions à destination des distributeurs et des réseaux Service Partners VL et PL, pour les marques Lemförder, Sachs et TRW. Son objectif est également d'apporter un accompagnement renforcé aux ateliers de réparation VL, VU et PL, notamment dans le domaine du marketing digital.

Âgée de 39 ans, Ludivine Gloria, diplômée d’un master en marketing et communication, a effectué une grande partie de sa carrière chez Oscaro. Elle a aussi collaboré pour Midas.