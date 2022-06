ZF Aftermarket maitrise son offre d’embrayage

Reconnu comme un équipementier majeur des systèmes de transmission et de chaîne cinématique, ZF propose via sa division aftermarket toutes les pièces détachées pour la réparation des embrayages et des transmissions. L’équipementier allemand revendique une offre qui dépasse celle des constructeurs de poids lourds et de bus équipés des boîtes de vitesses de la marque.....