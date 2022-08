ZF Aftermarket présentera ses offres durables à Automechanika

ZF Aftermarket révèlera à Francfort ses nouvelles gammes de produits dédiées aux véhicules hybrides et électriques. L'équipementier va également dévoiler des concepts de services à destination des ateliers, des distributeurs et des flottes, dans le but d'accompagner ces derniers dans la « Next Generation Mobility », ou mobilité du futur.

La division rechange de ZF, qui propose déjà des produits dédiés aux véhicules électriques et hybrides, enrichit son portefeuille. À l'occasion d'Automechanika, ZF Aftermarket lancera une gamme d'e-fluides, soit des lubrifiants pour les chaînes de transmissions électriques et hybrides. Cette gamme comprend : ZF Lifeguard eFluid pour les réducteurs des voitures électriques, les moteurs électriques et l'électroniques de puissance, ainsi que ZF Lifeguard Hybrid pour les chaînes cinématiques hybrides des véhicules de tourisme, pour une usure réduite de la chaîne cinématique et un meilleur contrôle de la température. L'équipementier profitera également de sa présence au salon pour mettre en avant sa gamme -étoffée- de boîtiers de direction remanufacturés pour les véhicules de tourisme et industriels. Ainsi, les boîtiers de direction TRW seront lancés pour des modèles tels que l'Audi A3, la Skoda Octavia ou encore les Volkswagen Golf V/VI et la Passat. Côté poids lourds, la gamme Wabco Reman de boîtiers de direction s'est aussi élargie et convient, entre autres, aux véhicules DAF, Iveco, Scania, Volvo et Renault.

Le stand de ZF Aftermarket, situé dans un nouvel emplacement, propose un nouveau concept. Il comprendra une scène principale pour les présentations en direct et des espaces de networking. L'équipementier proposera également un programme de sessions de formation mettant en avant ses innovations.