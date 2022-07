ZF concrétise ses technologies « by-wire »

À l'avenir, les véhicules seront de plus en plus électrifiés, automatisés et contrôlés par logiciel. Pour faire face à ces enjeux, l’équipementier allemand ZF investit massivement dans les technologies électroniques « by-wire » ne nécessitant plus de connexion mécanique ou hydraulique. La solution « Steer-by-wire », qui sera lancée dans le monde entier dès 2023, en est un très bon exemple.