ZF entre au capital de StradVision

Pionnier dans l’interprétation par l’intelligence artificielle (IA) des données de vision pour les véhicules autonomes et les systèmes Adas, l’éditeur de logiciels StradVision a développé le logiciel éponyme permettant de détecter et d'identifier les objets avec précision, tels que les autres véhicules, les voies, les piétons, les animaux, l'espace libre, les panneaux de signalisation et les feux, même dans des conditions météorologiques difficiles ou en cas de faible luminosité.

Le logiciel s'appuie sur des algorithmes de perception basés sur l'apprentissage profond, ne nécessitant que peu de mémoire et d'énergie. Le soft prend en charge une grande variété de plateformes matérielles et peut être personnalisé et optimisé pour d'autres systèmes matériels.

« Le partenariat avec StradVision étend considérablement nos capacités en matière de perception et de fusion de capteurs pour la conduite autonome », a déclaré Marc Bolitho, en charge de l'ingénierie de la division electronique et Adas du groupe ZF. « Avec nos capteurs, notre plateforme middleware et nos solutions de calcul haute performance, cette expertise de StradVision en matière de logiciel de perception est un élément clé. Elle complète notre savoir-faire en fusion de données de capteurs d’environnement des véhicules pour les applications navettes, poids lourds et véhicules légers, dont les architectures électriques centralisées peuvent être optimisées. »

Le logiciel StradVision est d’ores et déjà utilisé dans des systèmes Adas de modèles de véhicules de grande série ainsi que dans des véhicules dotés de fonctions de conduite automatisée.