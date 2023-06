ZF et Tevva collaborent pour développer un système de freinage régénératif performant

Grâce à leur partenariat, l’équipementier allemand et le constructeur britannique de camions électriques ont réussi à intégrer le sytème de freinage EBS de ZF dans l'unité de contrôle véhicule de Tevva. Cette collaboration a permis d'obtenir un freinage régénératif quatre fois plus performant sur un camion de 7,5 tonnes.

Grâce à leur travail sur l'unité de contrôle du véhicule (VCU) du camion électrique et à l'amélioration de sa compatibilité avec le système de freinage électronique (EBS) de ZF, les ingénieurs de Tevva ont réussi à répondre avec succès à une série de tests rigoureux pour le camion Tevva. Le résultat est un système de freinage qui permet de récupérer jusqu'à quatre fois plus d'énergie qu'un système de freinage à air comprimé classique, ce qui optimise l'autonomie de ce camion zéro émission. L'implémentation de l'EBS a permis d'incorporer en toute sécurité un freinage par récupération allant jusqu'à 180 kW, alors que le système de freinage à air comprimé traditionnel limitait la récupération passive à environ 40 kW pour des raisons de sécurité. Ce système modifié a été soumis à des tests approfondis sur la piste d'essai de ZF à Jeversen, en Allemagne, dans des conditions variées incluant des pentes et des types de surfaces divers.

« Nous avons travaillé dur pour obtenir l'aval de l'un des équipementiers de rang 1 les plus importants au monde. La collaboration avec ZF est une étape cruciale dans la dynamique que nous sommes en train de créer en tant que constructeur de camions. Le système a été adapté pour être utilisé avec notre système de régénération ; lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, la majeure partie du "freinage" est assurée par la régénération, si bien que le système d'entraînement ralentit le véhicule », souligne Uzair Jilani, lead engineer, drive and brake systems de Tevva.

Un freinage optimal et équilibré

Les avancées technologiques permettent au système de freinage électronique moderne de contrôler la combinaison du freinage par friction avec le moteur électrique, réduisant ainsi l'usure des freins. Le système transmet électroniquement les demandes de décélération du conducteur à tous les composants du système de freinage, ce qui permet un temps de réponse plus rapide, une répartition équilibrée des forces de freinage, une facilité le freinage et une gestion efficace des freins.