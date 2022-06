ZF expose sa navette autonome à Paris

Le salon European Mobility Expo 2022 est l’occasion pour ZF d’expliquer et de détailler des solutions qui pourraient contribuer à améliorer la complexité croissante des déplacements urbains. Du 7 au 9 juin 2022, la navette autonome de ZF est donc exposée sur EuMo Expo (hall 4 – stand N7). Les dirigeants de ZF y voient une brique importante pour le futur des transports publics, notamment dans les villes. Le groupe mise sur un potentiel commercial important aux côtés des municipalités et des opérateurs de mobilité urbaine. En France, ZF alloue donc une force de commercialisation dédiée pour la promotion de ses solutions.

ZF a de grandes ambitions sur le marché français

« En France, ZF dispose de sept sites de production et de deux sites après-vente et nous pouvons offrir à nos clients une hotline 24h/24 et 7j/7, un approvisionnement constant en pièces détachées, une équipe locale d'experts en dépannage et bien plus encore », explique Marco Neubold, vice-président industrial aftermarket and new mobility de ZF. Et d’ajouter : « Dans cette optique, ZF a accéléré le développement de la technologie de la navette grâce à une collaboration interne en matière de R&D et à des partenariats solides et percutants ».

Toujours dans le cadre du salon European Mobility Expo 2022, ZF met en avant la solution ZF Bus Connect, qui facilite la gestion de flottes de bus en ayant recours à un traitement sophistiqué des datas. ZF expose encore le système CeTrax, une solution de rétrofit de bus qui doit permettre aux opérateurs de flottes de répondre de manière flexible et rapide aux besoins du marché et à la réglementation.